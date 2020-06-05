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Almanya’daki Türk kuyumcu cinayetinde ikinci duruşma: Birden fazla kişi olabilir

Almanya’da kuyumcu Hıdır Korkmaz’ı, evinde elektrik kablosuyla bağlayıp işkenceyle öldürdüğü belirtilen Ali Demir’in yargılanmasına devam ediliyor. Davanın ikinci duruşmasında olay yeri büyük ekranda gösterilirken, Demir'in soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Ali GÜLEN
13:18 -
Haberler Dünya
Almanya’daki Türk kuyumcu cinayetinde ikinci duruşma: Birden fazla kişi olabilir

Almanya'nın Wiesbaden kentinde kuyumcu Hıdır Korkmaz'ın vahşice öldürülmesi olayının davasında ikinci gün başladı.

Davada bugün yedi tanık dinlenirken, katil zanlısı Ali Demir'in olaydan önce uyuşturucu aldığı ve yanında alkol şişesi olduğu öne sürüldü.

Cinayetin gerçekleştiği yer büyük ekranda gösterildi.

Demir ifadeleri soğukkanlılıkla dinledi ve tek kelime bile etmedi. Duruşmada cinayet yerinin fotoğrafları dev ekrandan yansıtıldı. Katil zanlısı, kanlı oda görüntülerini de sakince izledi.

‘TEK BAŞINA YAPAMAZ’

Olayı soruşturan komiser verdiği ifadede, “Bize birçok kişinin bu olayda yer aldığını düşündürten şey, bir kişinin bir insanı böyle bağlayamayacağı ve bu şekilde tek başına yaralanmalara neden olamayacağı oldu. Kurbanın yüzünde, kafasında, kollarında birçok yerinde yaralanmalar vardı” diye konuştu.

Öte yandan katil zanlısının alkol ve uyuşturucu etkisinde cinayet işlediğini göstererek daha az ceza almak için bu yola başvurduğu da iddia ediliyor.

Almanya Cinayet dava uyuşturucu
Son güncelleme: 13:33 05.06.2020
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