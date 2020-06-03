Almanya’daki Türk kuyumcu cinayetinde korkunç detaylar

Almanya‘nın Wiesbaden kentinde kuyumcu Hıdır Korkmaz cinayeti davası başladı. 25 yaşındaki katil zanlısı Ali Demir, duruşmaya girerken yüzünü kapattı. Polis geniş önlemler alırken, corona virüsü nedeniyle değiştirilen duruşma salonunda sosyal mesafeye dikkat edilerek oturuldu.

Korkmaz‘ın çocukları duruşmayı ön sıradan izledi. Zanlı Ali Demir için iki tercüman getirildi.

Alman basınının yakından izlediği duruşmayı Türk kökenli milletvekli İsmail Tipi de takip ediyor.

BABASI YANINDA ÇALIŞIYORDU



Salonda okunan iddianamede şu ifadeler kullanıldı:

“Hıdır Korkmaz‘ın yanında çalışan babasının parasını alamamasına sinirlenen Ali Demir, onun yokluğunda cinayetin işlendiği binaya geldi. 07.42’de eve girdi. Korkmaz‘ı önce etkisiz hale getirdi. Ellerini ve ağzını bantladı. Tişörtle boğazı sıkılan Korkmaz vücuduna açılan yaralardan sonra öldü.”

DOKTOR İFADE VERDİ



Olay yerine ilk gelen acil servis doktoru duruşmada ifade verirken, “Üst kattaki kapıyı zor açtık. Ceset arkasındaydı ve bağlıydı. Öleli bir saat olmuş olabilir. Saat 08.51‘de vardık. Boğazında morluklar vardı, kol eklemleri ve kafatası kırılmıştı” dedi.

HİZBULLAHÇILARLA AKRABA



Katil zanlısı Ali Demir, Hizbullah‘ın Wiesbaden yapılanmasını yöneten kişilerle akraba. Alman polis raporlarında Wiesbaden Hizbullahı geniş şekilde yer alıyor.