Almanya’daki Türk kuyumcu cinayetinde kritik gelişme! Tüm gözler zanlının babasına çevrildi

Almanya’nın Wiesbaden kentinde kuyumcu Hıdır Korkmaz'ın (71), inşaatında çalıştırdığı kişi veya kişiler tarafından işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı.

Alman basını tarafından da yakından izlenen duruşmanın dünkü bölümünde yine tanıklar dinlendi.

Evin mozaik işlerini yapan İtalyan işçi, katil zanlısı Ali Demir'i ve babasını cinayetin işlendiği dakikalarda evde gördüğünü belirterek ifadesinde şunları söyledi:

“Olay günü sabahı 07.55'te eve girdim. Ali Demir‘i kanlı elbiselerle gördüm. Bir şeyleri temizlemek için benim eşyalarımı kullanıyordu. Bana, ‘Bugün iş yok’ diye seslendi. Dışarı atmaya çalıştı. O sırada babası merdivenlerden indi. Beni görünce panikledi. Yakamdan tutarak, beni dışarı attı. Daha sonra kapıyı kilitleyip gittiler. Anahtarları vardı” dedi.

‘BİR KİŞİ YAPAMAZ’



Olayı soruşturan polis memuru da, “Bu cinayeti bir kişi işlemiş olamaz. Bir kişi bir insanı böyle bağlayamaz, bu yaraları açamaz” demişti.

Bu ifade ile gözler, Elazığ'da da çeşitli yaralama ve silahlı saldırı suçlarından yargılanan babaya çevrildi. Duruşma salonunda bulunan baba Mehmet Demir’in paniklediği görüldü.

‘GELİRLERSE POLİSİ ARAYIN’



Hem İtalyan işçi hem de bir Alman tanık, Hıdır Korkmaz’ın kendilerine, “Bu ikisi sürekli beni tehdit edip para istiyor. Geldiklerini görürseniz polise haber verin” dediğini öne sürdü.

Bir Alman kadın ise cinayet zanlısı Ali Demir'in, olay yerinden eve geldikten sonra ilk yardımı aradığını söyledi. Cinayet yerinden aramış gibi yapan ve “Yardım edin, burada yaralı var” diye sözde yardım çağıran Ali Demir'in, cinayet yerinden ayrılıp eve geldikten sonra telefon ettiği belirtildi.