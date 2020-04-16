Almanya’daki Türk taksiciler corona yardımını aldı

Almanya’daki taksiciler, corona krizinden en fazla etkilenen çalışanların arasında yer alıyor… Otellerin kapalı olması ve havaalanlarının çok düşük bir kapasiteyle çalışması ile birlikte taksiler de kontak kapattı.

Trenler tam kapasite değil ve şehirler arasında insan trafiği durmuş durumda. İşte bu durumda en büyük maddi zararı gören taksicilere, kayıpları oranında corana acil yardımı, maaş kaybı telafisi veya kredi desteği veriliyor. Yardımlar kademeli olarak dağıtılırken 2500 Euro'dan başlayıp, işletmeciler için 30.000 Euro'ya kadar çıkıyor.

HERKES YARDIMA BAŞVURDU

Frankfurt'taki tren garı önünde taksicilik yapan Türklerle görüştük. Hepsi, corona yardımına başvurduğunu söyledi. Kimi paralarını almış, kimi de henüz başvurusuna cevap bile alamamış. Cevap alan ama gelecek parayı az bulanlar da var.

Hüseyin FİDAN (Taksi şoförü): Benim kendi taksim yok. Ben takside çalışıyorum. Çok zor durumdayız. Havaalanı kapalı, oteller kapalı. Trenler çalışmıyor. Turist yok. İnsan trafiği yok. İşlerimiz yüzde 80-90 düştü. İşverenim de maaşımı kesiyor. Maaş desteği istedim. Yüzde 67 desteği devletten alacağım. Alman devletine teşekkür etmek lazım. Kimseyi mağdur etmiyor.

ARKADAŞIM 9300 EURO ALDI, BANA GELMEDİ

Mehmet GÜNDÜZ (Taksi şoför ve sahibi): Benim taksim var. İşletmeciyim. 10 bin Euro'luk Corona yardımına başvurdum. Henüz bana cevap gelmedi. Ama taksici arkadaşlarla konuşuyorum. Bir çoğu yardımı almış. Biraz önce F. isimli bir arkadaş yazdı. 9300 Euro gelmiş bile hesabına. Ben cevap bekliyorum.

Erdinç KURT (Taksi işletmecisi, sürücüsü): Ben de corona acil yardımına başvurdum. Bazıları paralarını almış. Bazıları 10 bin, bazıları 9 bin almış. Bana cevap geldi. Sadece 4 bin ödeyeceklermiş. Niyesini tam bilemiyorum. Verdiğimiz belgelere göre herhalde… Bekliyorum. İnşallah kısa sürede bu kriz biter.

BENCE KREDİ DAHA MANTIKLI

Levent KUTLU (Taksi işletmecisi): Bence taksici arkadaşlar yanlış yapıyor. Herkes yardım alıyor. Kimi de alamıyor. Ama bunun gelecek yılı da var. Vergisi çıkacak. Bazıları yanlış belge verdiği için sorun yaşayacak. Benim 5 arabam bir de VIP yolcu aracım var. Benim için en doğrusu kredi. Hem yıllığı sadece yüzde 1 faizle, hem de çok uzun vadeli. Arkadaşları uyarıyorum, dikkatli olmaları için ama beni dinlemiyorlar. Herkes bu parayı alıp öylece cebine atacağını sanıyor. Bunun gelecek yılı da var.