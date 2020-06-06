Almanya’dan çarpıcı SİHA yorumu: Türkiye devrim yaptı

Almanya'nın etkili gazete ve dergileri sayfalarında Türk SİHA'larını övgüyle anlatan yayınlara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Der Spiegel dergisinde Türk savunma sanayisi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısını anlatan haberden sonra, dün Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'de geniş bir makale yayınlandı. Boris Kalnoky imzalı makalede Türkiye’nin Bayraktar TB2 SİHA’larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

ABD’DEN DAHA ETKİLİ KULLANIYORLAR

Kalnoky makalesinde SİHA'ları ABD'nin MQ-9 Reapar İHA'sıyla kıyaslayarak, “Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2’yi Amerikalılar'dan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye’de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye’ye askeri başarı getiriyor” denildi.

DİĞER ÜLKELERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

DHA’nın aktardığı makalede Türk SİHA'ları şöyle anlatıldı: Türk SiHA'sı Bayraktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara, geliştirdiği teknolojiyle askeri güç kazanıyor, diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayraktar TB2 SİHA, MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'sına benziyor. İkisi de insansız taktik hava araçları. Bu tür SİHA'lar genellikle bireysel hedeflere karşı seçici olarak kullanılıyor. Ancak Bayraktar TB2, ‘MQ-9 Reaper'dan çok daha etkili. MQ-9 Reaper gibi Türk Bayraktar TB2’de 24 saatten fazla uçabilir, gözlem yapabilir, hedefleri imha edebilir.

SURİYE'DE ASKERİ BAŞARI GETİRDİ

Suriye’de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi, aynı zamanda savaşın sürdüğü Libya’da kullanılıyor ve Türkiye’ye askeri başarı getiriyor. TB2'nin rakiplerine göre çeşitli avantajları var; hassas, ucuz ve etkili.

Tam otomatik kontrol edilen Bayraktar TB2 tankları imha edebilen akıllı MAM-L füzeleri ile donatılmış. Düşük maliyetli olmaları nedeniyle, bu tür SİHA’lar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçleri ele almasına da olanak sağlıyor.

SİHA'lar İdlib’te birkaç gün içinde düzinelerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı obüs ve silahı imha etti. Hava bombardımanı o kadar yıkıcıydı ki, saldırıya uğramamış çok sayıda araç mürettebatı tarafından terk edildi ve daha sonra Türkiye’nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi.

LİBYA’DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ



Libya’da da faaliyete giren Bayraktar TB2, darbeci General Halife Hafter ile savaşan ‘Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni de güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Hafter başkent Trablus’un dışında ülkenin büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Türkiye’nin müdahalesi, özellikle de Türk SİHA’larının kullanımı güç dengesini değiştirmiş gibi görünüyor. Serrac'a bağlı birlikler Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulunan Vatiyye Hava Üssü’nü Bayraktar TB2 SİHA’lar sayesinde ele geçirdi.”