Almanya’dan kritik mülteci kararı! Geri göndermeye başlıyorlar

Almanya, corona virüsü nedeniyle mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacağını duyurdu.

Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı sınır dışı uygulamasının sınırların yeniden açılmasıyla birlikte başlayacağını doğruladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması’na göre, sığınmacılar ilk ayak bastıkları AB ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Dublin Anlaşması’na AB ülkelerinin yanı sına Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein da kısmen dahil ediliyor.

CORONA VARSA TEDAVİDEN SONRA



Ancak Berlin yönetimi, 23 Mart’tan bu yana askıya alınan Dublin Anlaşması’na dönüşü aşamalı olarak gerçekleştirilecek. DHA’nın aktardığı habere göre söz konusu sığınmacı önce Almanya’nın sınır komşularına kara yoluyla götürülecek, oradan da uçakla ilgili ülkeye gönderilecek.

Ancak geri gönderilecek kişi corona belirtileri gösteriyorsa ya da hasta olduğu tespit edilirse tedavisi sona erinceye kadar Almanya’da kalabilecek.