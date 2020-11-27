Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya’dan plastik poşet adımı: 2022’de bitiriyorlar

Çevre kirliliğinin en büyük etkenlerinden plastik kullanımına ilişkin Almanya'dan önemli bir adım geldi. Ülke genelinde 2022'den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı kaldırılıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:52, 27/11/2020
Haberler Dünya
Almanya’dan plastik poşet adımı: 2022’de bitiriyorlar

Almanya’da Federal Meclis’in aldığı kararla, Ocak 2022’den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze, “Plastik poşet kaynak israfının özüdür” dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu vurguladı.

WWF: SEMBOLİK BİR KARAR

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağın sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.

Almanya Meclis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more