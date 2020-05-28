Almanya’dan Rusya’ya ‘hacker’ notası!

Rus hacker saldırısının ardından, tüm meclis üyelerinin bilgisayarlarının güvenliğini “Dijital İsmet” lakaplı İsmet Koyun'un KOBIL şirketine teslim eden Almanya, güvenliğin artırılmasını talep etti.

TÜRK ŞİRKETİYLE KORUMA

KOBIL şirketi de 14 aşamalı bilgisayar koruma sistemini güçlendirildi. Böylece Berlin, Worms'ta kurulu Türk şirketinin yardımıyla, ulusal bir data-koruma sistemine kavuştu.

Dün ise Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ne, “Rus hacker saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı” bildirilerek nota verildi.

Büyükelçiye verilen notada, Rusya'ya karşı AB'nin yaptırımları olacağı da bildirildi.

MERKEL’İN İKİ BİLGİSAYARINA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

2015 yılındaki hacker saldırısının, Merkel'in iki bilgisayarı ile bazı milletvekillerinin bilgisayarlarının ele geçirilmesi şeklinde olduğu, bunun da Rus gizli servisi GRU'nun bilgisayar korsanı Dimitri Badin tarafından yapıldığı anlaşılmıştı.

Olayı, Alman gizli servisi ve FBI birlikte soruştururken, “Çok ciddi deliller bulunduğu” belirtilerek Badin hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Merkel, çok sert bir açıklama yaparak, “Bu olay canımı çok acıttı. Karşılığı olacak” demişti.