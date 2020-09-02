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Almanya’dan şok açıklama! Putin’in rakibi zehirlenmiş

Rusya'da hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olduğu için Almanya'ya götürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiği açıklandı. Alman yetkililer Navalni'nin Novichok adındaki bir madde ile zehirlendiğine dair güçlü kanıtlarının olduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr
18:46 -
Haberler Dünya
Almanya’dan şok açıklama! Putin’in rakibi zehirlenmiş

Alman hükümetinden yapılan açıklamada Rus muhalif lider Navalni’nin zehirlendiği belirtildi.

Navalny’nin Novichok isimli sinirlere etki eden bir kimyasal madde ile zehirlendiğine dair güçlü kanıtları bulunduğunu açıklayan Alman hükümet sözcüsü “Almanya bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor” dedi.

Merkel ise “Rusya’dan açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Reuters

ALEXEİ NAVALNY KİMDİR?

Geçen ay Sibirya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor.

Ülkedeki yolsuzlukluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova’yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalny’nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

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Almanya Avrupa Avukat bomba Dışişleri Bakanı Hile Hükümet mahkeme Moskova Putin Rusya Sibirya Vladimir Putin
Son güncelleme: 18:49 02.09.2020
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