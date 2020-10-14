Almanya’dan Türkiye’ye yaptırım açıklaması

Kaynak Berlin’de yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Brüksel’de gerçekleşecek iki günlük AB liderleri toplantısında konuyu gündeme getirmek istediğini belirtti.

Almanya, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım konusundaki tutumunun son zirveden sadece iki hafta sonra değişeceğini tahmin etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’deki gerginlikle ilgili yapılan toplantının ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’ye yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:

* Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara'nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir.

* Bu yüzden Türkiye'nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır. (Reuters)

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