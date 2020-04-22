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Almanya’dan yurda dönen 285 kişi, Yozgat’ta KYK yurduna yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, corona virüsü tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

02:53 -
Haberler Dünya
Almanya’dan yurda dönen 285 kişi, Yozgat’ta KYK yurduna yerleştirildi

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, gece yarısı Almanya’dan 1’i çocuk 285 kişi, uçakla Ankara’ya geldi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından otobüslerle Yozgat´a ulaştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu’na getirilen 285 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

DHA

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Almanya’dan yurda dönen vatandaşlar, yolculuğun iyi geçtiğini belirtirken, uzun süren yolculuk sırasında yemek ve tuvalet ihtiyacı konusunda sorun yaşadıklarını söyledi. (DHA)

Almanya Ankara Çocuk Corona Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK öğrenci Polis Ramazan Sağlık Yozgat
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