Almanya’nın konuştuğu Türk çetesi: Zaten ölecekler deyip yaşlıları soydular

Haydar A., Erdal C., Metin D. ve Yusuf K.‘dan oluşan çetenin Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde geçen hafta duruşması vardı. Sanıklar, çete kurarak tehdit ve şantajla para toplamak suçlarından ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Çeteyi cezaevinden yöneten Haydar A.’nın, sahte polis süsü vererek yaşlıları dolandırdığı, ekibine ise cezaevine soktuğu telefondan sesli mesaj atarak, “Bu milyonluk bir proje. Süper bir hediye. Bu yaşlı insanlar zaten ölecek. Paralarına devlet el koymadan biz onlardan alalım” dediği belirtildi.

‘140 BİN EURO ÇALDILAR’

Daha önce benzer suçlardan cezası da olan Haydar A.‘nın, 5 kişiden 140 bin euro çaldığı belirlendi. Geçen yıl haziran ayında Anneliese S.‘yi dolandırmak için arayan ve kendilerini polis gibi tanıtıp 12 bin euro'yu kapıya bırakmasını isteyen çete, kadının polisi araması sayesinde yakalandı.