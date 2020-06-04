Almanya’nın suçlamalarını Rusya reddetti!

“Scaramouche” kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının 2015’te Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve başka milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ifade edilmişti.

Merkel’in bilgisayarından 16 GB’lik belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti.

30 yaşındaki Rus bilgisayar korsanının ABD’deki önemli kurumlara da siber saldırı yaptığı ve bu nedenle Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) arananlar listesinde olduğu açıklanmıştı. Merkel’in Başbakanlıktaki yazışmalarının ise ele geçirilmediği bildirilmişti. (DHA)

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