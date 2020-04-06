Almanya’ya Türk lezzetlerini sevdiren Türk iş adamı corona kurbanı

Almanya'ya 15 yaşındayken ailesiyle birlikte gelen ve aslen Tuncelili olan Metin Aslan, sıfırdan yarattığı Tandure markasıyla, Braunschweig kenti ve çevresinde adını duyurmuştu.

Eyalet Başbakanları, üst düzey politikacılar ve bürokratlar da dahil her kesimin büyük ilgi gösterdiği Tandure, aynı zamanda çeşitli etkinliklere sponsorluk yapıyordu.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

Almanlar ve bölgedeki Türkler tarafından çok sevilen, kurduğu sistemle Hannover'e kadar hizmet veren Aslan, yakınlarına son dönemde kendini iyi hissetmediğini söylüyordu.

Bir süre önce eşiyle tatil için Vietnam'a gittiği belirtilen Aslan'ın, evde corona karantinasında olduğu, nükseden kalp rahatsızlığına eşlik eden nefes darlığı ve şeker hastalığı yüzünden can verdiği öğrenildi.