Almanya’yı sallayan milyarder Türk!

Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Almanya'nın 93. zengini unvanını aldı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro'ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro'ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

ÜNLÜLER HİSSE ALDI

Şirketin yüzde 18 hissesini elinde tutan ve bu şirketten pay alan ABD'li milyarder Bill Gates ile ortak da olan Uğur Şahin, ABD'li dev ilaç firması ve ünlü zenginlerin de katıldığı aşı programında başarıyla ilerliyor. Üçüncü aşama aşı deneylerini yapan Şahin ve ekibi, Oxford Üniversitesi'nin aşısının bir kişide ağır yan etkiler yaratması üzerine ön plana çıktı. Şahin, Doğu Almanya'da aşı üretimi için fabrika binası satın aldı ve kısa sürede 100 milyon adet aşının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.

BABASI FORD İŞÇİSİYDİ

Bild Gazetesi, “Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 2.4 milyar Euro ile en zengin Almanlar listesinde. “Misafir işçinin oğlunun milyarderlik öyküsü” başlığı ile konuya geniş yer verdi. Mainz Üniversitesi'nde kanser araştırmacısı olan Uğur Şahin, 1965'te İskenderun'da dünyaya geldi. Köln'deki Ford fabrikasına işçi olarak gelen babası, Uğur'u 4 yaşındayken Almanya'ya getirmişti. Almanya'da tıp eğitimi alan, eşi ve iş ortağı Özlem Türeci ile 2001'de evlenen Uğur Şahin, aynı yıl “Ganymed” isimli şirket kurarak yemek borusu ve mide kanserine karşı ilaç geliştirdi. 2008'de ikinci şirketi BioNTech'i kuran Şahin ve Türeci çifti, ilk şirketleri Ganymed'i 2016'da 400 milyon Euro'ya sattı.

ÜRETİM EKİMDE

Covid-19'a karşı BioNTech şirketinde aşı çalışmasında sona gelen Şahin ve Türeci çifti, önümüzdeki ay aşının üretimine başlamaya hazırlanıyor. Şirkette 1323 uzman çalışıyor. BioNTech'in borsadaki hissedarlarından biri milyarder Bill Gates, diğerleri de ünlü Alman ve ABD'li zenginler ile ilaç firmaları.

BİR ALMAN AİLE AYDA 3994 EURO KAZANIYOR

Almanya'da kişilerin ve ailelerin ortalama kazançları, giderleri, borçları Alman İstatistik Dairesi tarafından her yıl yayınlanıyor. Bu yıl yayınlanan 2019 raporlarına göre bir Alman aile, ayda net ortalama 3994 Euro kazanıyor. Hata payı ve birçok kişinin ortalamanın altında kazandığı dikkate alındığında ve tüm hata payları çıkarıldığında, bir Alman ailenin aylık net geliri 3661 Euro oldu.

Hesaplamada ayda 18.000 Euro'nun üzerinde kazancı olan aileler dikkate alınmadı. Rakamlara göre, Alman halkının yüzde 18'i, 2600-3600 Euro arası, yüzde 17'si 3600-5000 Euro arası, yüzde 22.2'si ise 5000 ile 18.000 Euro arası kazanıyor. Öte yandan ortalama bir Alman ailenin varlığı 194 bin 400 Euro, borcu ise 31 bin 800 Euro olarak hesaplandı. Yani Almanlar'ın borcu, finansal varlıklarının yaklaşık 6'da biri…