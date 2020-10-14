Altın pasaport skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Rum Meclis Başkanı Dimitris Syllouris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovannis ve avukat Andreas Pittacis'in altın pasaport uygulaması kapsamında sabıkası bulunan yabancılara vatandaşlık sattığını gösteren skandal video üzerine Rum tarafında tartışmalar sürüyor.

Skandalı ortaya çıkaran görüntülerin yayınlanmasının ardından Rum polisi soruşturma başlattığını duyurdu. Konu hakkında soruşturma kararı üzerine Syllouris, Başsavcı Yorgos Savvidis'e gönderdiği mektupta “Gerekli görür ve milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurursanız buna herhangi bir itirazım olmaz” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan “altın pasaport” uygulamasının yolsuzluk skandalı nedeniyle dün askıya alınmasına karar verilmişti.

“ADIMI KESİNLİKLE KULLANMAYIN”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasalarına göre suç kaydı olan bir yabancıya vatandaşlık verilmemesi gerekiyor, ancak Rum yönetimi bu kriteri gözardı ediyor.

El Cezire muhabiri, Güney Kıbrıslı yetkililerin bu uygulamayı kullanarak sabıkası olan Çinli bir iş insanına yasalara aykırı pasaport vermeye çalışırken görüntüledi.

Sabıkası bulunan Çinli bir iş adamının aracısı kılığına giren El Cezire muhabirinin gizli çektiği görüntülerde, muhabirin suç kaydı olan Çinli iş adamına pasaport almak istediklerini belirtmesi üzerine Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’den sonra 2 numaralı yetkilisi olan Meclis Başkanı Demetris Syllouris ile milletvekili Hristakis Ciovanis’in de bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikleri ifade edildi.

“Adımı kesinlikle kullanmayın” diyen Meclis Başkanı Syllouris, İçişleri Bakanı’nı çağırıp pasaport konusunu halledeceğini belirtiyor. Ayrıca, Rum Avukat Andreas Pittacis’in de “Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?” yönündeki soruya, “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” cevabını verdiği görülüyor. AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis de görüntülerde yer alan diğer bir isim oldu. (İHA)

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