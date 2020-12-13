Aman dikkat… Sahte aşı dolandırıcılığı ortaya çıktı

Elze kentinde 88 yaşındaki bir kadını arayan dolandırıcılar, kendisine rahat bir şekilde evde aşı olma imkanı sunduklarını anlattı. 92 yaşındaki kocası bu durumu şüpheli bulsa da, kadın teklifi kabul etti. Yaşlı çift daha sonra bağlı oldukları sağlık yetkilisini arayıp böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını sordu.

Sağlık yetkilisi ise, çifte bunun bir dolandırıcılık olabileceğini polisi aramalarını söyledi. Dolandırıcıların yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.

YAŞLILARA TELEFON TUZAĞI

Almanya'da yaşlılar, telefonla arayan kişiler tarafından, farklı şekillerde yönlendirilip dolandırılıyor. Akrabaları olduğunu söyleyenler, parayı bir yere getirmesini isteyenler veya kendilerine havale yapılmasını talep edenler bir çok yaşlıyı dolandırdı.

Son olarak da İzmir'den bir telefon şebekesi çökertilmiş, 30'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.