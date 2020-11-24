Amansız mücadele! Köpeği için timsahla boğuştu

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Richard Wilbanks, bir timsahla girdiği mücadeleyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

74 yaşındaki Wilbanks’in üç aylık Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeği, Estero bölgesindeki evinin yakınlarında bir timsah saldırısının hedefi oldu.

Bir anda sudan çıkan timsah, köpeği kaptığı gibi suya geri dönmeye başladı. Köpeğinin çırpınışını gören Wilbanks, tereddüt etmeden suya koşarak timsahla boğuşmaya başladı.

Uzun süren bir mücadelenin ardından köpeğini timsahın dişlerinden kurtaran Wilbanks, yaklaşık 60 santimetre boyundaki timsahı da suya geri bıraktı. O anlar Florida Vahşi Yaşam ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği takip kameraları tarafından kaydedildi.

The Times’ın haberine göre Wilbanks, yaşanan olayla ilgili, “Sudan adeta bir kurşun gibi çıktı. Bir timsahın bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmemiştim” dedi.

Wilbanks’in eşi Louise ise, “Vahşi hayvanların farkında olmalı ve bölgemizi onlarla paylaştığımız için şanslı olduğumuzu bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.