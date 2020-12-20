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Amazon’da şaşırtan görüntü: Kaplumbağalar istila etti

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:53, 20/12/2020
Haberler Dünya

Brezilya’daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntülerini yayınladı. Binlerce kaplumbağanın sahili kapladığı anlar görenleri şaşırttı. WCS Brezilya koruma uzmanları, plajdan birkaç gün içinde yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusunun sahile çıktığı belirtti. WCS tarafından görüntülenen kaplumbağa seli, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Kaplumbağaların görüntüleri şaşkınlık yarattı.

EKOLOJİK SİSTEME EN BÜYÜK KATKIYI ONLAR SAĞLIYOR

Dev Güney Amerika Nehir Kaplumbağası, Latin Amerika’daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak bilinirken, 1 metre uzunluğa ve 90 kg ağırlığa ulaşabiliyor.

Görüntüdeki kaplumbağalar Amazon Nehri koridorları boyunca bitki örtüsünün yenilenmesine yardımcı oluyor.

Kaplumbağalar, Amazon Nehri koridorları boyunca bitki örtüsünün yenilenmesine yardımcı olan tohumları dağıtarak, ekolojik sistemde önemli ölçüde katkı sunuyor.

Amerika bitki Brezilya Güney Amerika
Yayınlanma Tarihi:15:50,