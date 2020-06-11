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Amazon’dan ABD polisine büyük şok! Artık kullanamayacaklar

Amazon, ABD polisi tarafından yaygın olarak kullanılan yüz tanıma yazılımını George Floyd olayları sonrası bir yıl süreyle askıya aldı.

Sozcu.com.tr
13:12 -
Haberler Dünya
Amazon’dan ABD polisine büyük şok! Artık kullanamayacaklar

Amazon, dün yaptığı açıklamayla uzun süredir arkasında durduğu anlaşmayı durdurdu. İnsan hakları kuruluşları iki yıldır Amazon’un yüz tanıma teknolojisinin beyaz olmayan insanlarda yanlış sonuçlar verdiğini ve bu nedenle polisin haksız tutuklamalar yaptığını söylüyorlardı.

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesi üzerine ülke çapında başlayan protesto gösterileri esnasında, Amazon’un yüz tanıma teknolojisinin eylemciler aleyhine haksız kovuşturmalar başlatacağı endişeleri artmıştı.

TANIMLAMADA ZORLANIYOR

Reuters’ın haberine göre Amazon’un “Rekognition” adını verdiği yüz tanıma sistemi insan hakları aktivistlerine göre cilt rengi koyu olanların cinsiyetini tanımlamada zorlanıyor. Amazon ise bu konudaki araştırmaların sonuçlarını reddediyor.

Amazon, yüz tanıma yazılımının etik olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Umarız bu bir yıllık karar, Kongre’ye uygun kuralları devreye alması için gerekli zamanı tanır. İhtiyaçları olursa yardım etmeye hazırız” denildi.

ABD beyaz kurban Polis protesto
Son güncelleme: 13:20 11.06.2020
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