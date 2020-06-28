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Amsterdam’daki ‘Red Light’ sokağı da yeniden açılıyor

Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan Amsterdam'ın ünlü 'Red Light' sokağının yeniden açılmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr
21:00 -
Haberler Dünya
Amsterdam’daki ‘Red Light’ sokağı da yeniden açılıyor

Hollanda’daki vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası birçok işletmenin yeniden açılmasına karar verildi.

Açılmasına karar verilen işletmelerden bazıları da Amsterdam’daki ünlü kırmızı ışık anlamına gelen ‘Red Light’ sokağı.

Sokaktaki kırmızı ışık içindeki vitrinlerde bulunan kadınlar seks işçileri uzun süredir kapalı tutulan sokakta yeniden yerlerini alacak.

Daily Mail’in haberine göre, alınan tedbir kararları gereği kadınlar maske ve yüz koruyucu ekipmanlar kullanacak ve bazı ilişki şekilleri yasak olacak.

Hollanda’da şu ana kadar 50 binden fazla vaka görüldü ve 6 binden fazla can kaybı yaşandı.

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Son güncelleme: 21:01 28.06.2020
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