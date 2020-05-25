Angela Merkel açıklayacak! Almanya’da ‘corona’ kararı…

Avrupa'da birçok ülke corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşetmeye başlarken, Almanya tedbirleri uzatmayı planlıyor.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada temas kısıtlamaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını herkes için bağlayıcı olacak şekilde 5 Temmuz tarihine kadar uzatmayı planladıklarını aktardı. Seibert, “Birlikte elde ettiğimiz ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.

Steffen Seibert, eyalet temsilcileri ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Seibert, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamayı amaçladıklarını ifade ederken, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başkanları ve corona kabinesi ile yapacağı görüşmenin ardından ilgili kararın, Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. (İHA)

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