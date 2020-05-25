Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Angela Merkel açıklayacak! Almanya’da ‘corona’ kararı…

Almanya hükümeti, corona virüsü salgınına karşı maske takma zorunluluğunu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planlıyor. Kararın, Çarşamba günü eyalet başkanlarıyla görüşecek olan Angela Merkel tarafından açıklanacağı belirtiliyor.

21:05 -
Haberler Dünya
Angela Merkel açıklayacak! Almanya’da ‘corona’ kararı…

Avrupa'da birçok ülke corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşetmeye başlarken, Almanya tedbirleri uzatmayı planlıyor.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada temas kısıtlamaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını herkes için bağlayıcı olacak şekilde 5 Temmuz tarihine kadar uzatmayı planladıklarını aktardı. Seibert, “Birlikte elde ettiğimiz ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert (Foto: İHA)

Steffen Seibert, eyalet temsilcileri ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Seibert, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamayı amaçladıklarını ifade ederken, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başkanları ve corona kabinesi ile yapacağı görüşmenin ardından ilgili kararın, Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. (İHA)

İLGİLİ HABERSevindiren haberi başbakan duyurdu! O ülkede corona vakası kalmadıSevindiren haberi başbakan duyurdu! O ülkede corona vakası kalmadı İLGİLİ HABERABD'de coronadan kaynaklı ölümler 100 bine yaklaştı!ABD'de coronadan kaynaklı ölümler 100 bine yaklaştı!
ABD Almanya Avrupa Başbakan Çarşamba Corona Haber Hükümet Karadağ
Son güncelleme: 21:08 25.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more