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Ankara Büyükelçisi Chilcott, Birleşik Krallık medyasındaki haberleri yalanladı!

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, resmi Twitter hesabından Türkiye’den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

21:36 -
Haberler Dünya
Ankara Büyükelçisi Chilcott, Birleşik Krallık medyasındaki haberleri yalanladı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir.

* Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

* Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti'nin Birleşik Krallık'a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok.

* Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti'ne Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir.

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Son güncelleme: 21:53 07.05.2020
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