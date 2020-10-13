Ankara: Ermenistan’a çağrı yapılmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’da çatışmalara son vermesi için Ermenistan ve Azerbaycan’a yapılan çağrılara Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi talebinin eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubu bünyesindeki tüm ülkelerin Dağlık Karabağ hakkında bir toplantı yapması yönünde bir öneri gündeme getirdi.

Çavuşoğlu AGİT dönem başkanlığını gelecek yıl devralacak İsveç’in Dışişleri Bakanı Ann Linde ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Minsk grubu eş başkanları bu sorunu çözmek için şu ana kadar adım atamadılar. Minsk grubunda dokuz artı iki üye var, belki Minsk grubu olarak bir toplantı yapmamızda fayda var” dedi.

BİR RAPOR VERİLMESİ GEREKİYOR

Çavuşoğlu grubun eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD’nin grup üyelerine bir rapor vermesinin de gerektiğini ifade etti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1994 yılında varılan ateşkesin ardından kurulan Minsk grubu Dağlık Karabağ hakkında uluslararası bir konferans toplanması amacıyla kuruldu. Grubun üyesi ülkeler arasında İsveç ve Türkiye de bulunuyor.

Türkiye’nin Ermenistan ile Azerbaycan’a yapılan ateşkes çağrılarını desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu bu çağrılara ancak Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından da çekilmesi çağrısının da eklenmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Uluslararası ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz. Ancak AGİT kararlarını hatırlatarak Ermenistan’a Azerbaycan topraklarından çekil diye bir çağrı olursa uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Ama bu çağrı malesef yapılmıyor” dedi.