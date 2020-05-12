Anthony Fauci açıkladı: Ölü sayısı açıklanan resmi rakamdan fazla olabilir!

Dr. Anthony Fauci, Amerikan Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu üyelerinin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kısa süre önce Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekilen Vermont Senatörü Bernie Sanders, Fauci’ye, ABD’de corona virüsünden ölenlerin sayısının doğru olup olmadığını ve bu sayının yüzde 50 fazla olması ihtimalinin ne olduğunu sordu.

Anthony Fauci bu soruya, “Çoğumuz ölü sayısının, muhtemelen açıklanan resmi rakamdan fazla olduğunu düşünüyoruz” yanıtını verdi.

FAUCI: İNSANLARIN BAZILARI EVLERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR

Fauci, özellikle New York’ta salgının sağlık sistemini zorladığını, corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu bazı insanların evlerinde hayatlarını kaybetmiş olabileceklerini söyledi.

Salgında “ikinci dalga” ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fauci, “Önümüzdeki aylarda virüsü kontrol altına alabilsek dahi, virüsün gezegenin bir yerinde görülmesi ve tekrar karşımıza çıkması olası” dedi.

“EKONOMİK FAALİYETLERİ BAŞLATMANIN CİDDİ SONUÇLARI OLUR”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, senatörlerin sorularını yanıtlarken, eyalet yönetimlerimi de ekonomik faaliyetleri gereğinden daha hızlı başlatmamaları konusunda uyardı.

“Bunun ciddi sonuçları olur” diyen Fauci, en az sekiz potansiyel corona virüsü aşısının da denendiğini söyledi. Fauci, denemelerin başarıyla sonuçlanması halinde, aşının bu yıl içerisinde sonbahar ya da kış mevsiminde kullanılabileceğini belirtti.