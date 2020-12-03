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Anthony Fauci: Corona aşısının klinik verileri iyi incelenmedi

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Pfizer'ın corona virüsü (Covid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verileri yeterince iyi incelemediğini ifade etti.

Güncellenme: 22:25, 03/12/2020
Haberler Dünya
Anthony Fauci: Corona aşısının klinik verileri iyi incelenmedi

ABD’nin pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi dikkatli incelemediğini söyledi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı.

ABD’nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, “ABD halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı” dedi. Fauci, İngilterenin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.

AŞIYA ONAY VEREN İLK ÜLKE

İngiltere’nin de dahil olduğu Birleşik Krallık, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısına onay vermiş ve corona virüsü aşısına onay veren ilk ülke olmuştu.

Karar sonrası Birleşik Krallık'taki aşı komitesi, ilk olarak kimlerin corona virüsü aşısına erişebileceğini açıklayacak.

Pfizer-BioNTech ve Moderna geçen haftalarda yüzde 90'lara varan etkililik oranı elde eden aşılar geliştirdiklerini duyurmuştu.(DHA)

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ABD Altın Birleşmiş Milletler Corona İngiltere Rusya Sağlık
Yayınlanma Tarihi:22:16,
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