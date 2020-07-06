Antikor testlerinin sonucu açıklandı: Sadece yüzde 5…

İspanya’da yapılan antikor testleri sonucunda ülkenin sadece yüzde 5,2’sinin virüse yakalandığını ortaya koydu. Testlerde kanda antikor bulunması halinde Covid-19 hastalığına yakalanıldığı ve virüse karşı bağışıklık kazanıldığı anlaşılıyor.

Açıklanan sonuç, nüfusun önemli bir kesiminin Covid-19'a yakalanması ve iyileşmesi ile oluşan “sürü bağışıklığı”ndan henüz söz edilemeyeceğini gösteriyor.

ÜÇ AYDA 70 BİN TEST



BBC’de yer alan bilgiye göre, İspanya'da son üç ayda 70 bin kişiye test uygulandı ve virüsün yaygınlığı konusunda Mayıs ayında yayınlanan ilk sonuçlardan çok farklı bir veri elde edilmedi.

İspanya Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen virüsün yaygın olduğu bölgelerde bile nüfusun büyük bir kesiminin Covid-19'a maruz kalmadığı belirtiliyor.

YÜZDE 60 GEREKİYOR

İspanya'da toplam vaka sayısı 250 bini, can kaybı ise 28 bini aşmış bulunuyor.

Araştırma ekibinin başında yer alan ve CNN'e konuşan İspanya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi yöneticisi Marina Pollan, “Bazı uzmanlar nüfusun yüzde 60'ında antikor tespit edildiğinde sürü bağışıklığının oluşmuş olacağını belirtse de o rakamın çok uzağındayız” dedi.