Apple’dan kıyım: 39 bin oyunu sildi

Apple, Çin’deki kullanıcılara yönelik AppStore’da 39.000’den fazla oyunu kaldırdı. Apple tarihinde bir günde en büyük kıyım olarak kayıtlara geçen bu hamle ile ilgili Apple net bir açıklama yapmadı.

Çinli yetkililerin lisans hakkı olmayan oyunlar için böyle bir talebi olduğunu açıklayan araştırma şirketi Qimai, “Perşembe günü 46.000’den fazla uygulama ve 39 binden fazla oyunu sistemden kaldırdı. Etkilenen oyunlar arasında Ubisoft’un Assassin’s Creed Identity ve NBA 2K20 de bulunuyor” dedi.

Qimai, “Apple’ın mağazasında en popüler 1500 paralı oyundan sadece 74’ü kaldı” açıklamasını yaptı.

Apple, Çin hükümeti tarafından lisansı olmayan oyunların lisans almaları için Haziran ayının sonuna kadar süre vermiş ve daha sonra bu süreyi 31 Aralık’a çekmişti.