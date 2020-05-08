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Arabalı sinema çiftlere de yaradı! Almanya’da nikahlar böyle kıyılıyor

Almanya'da corona yasakları kapsamında düğün planları değişen çiftler, çareyi yeniden popüler olan arabalı sinemada evlenmekte buldu.

Ali GÜLEN
12:34 -
Haberler Dünya
Arabalı sinema çiftlere de yaradı! Almanya’da nikahlar böyle kıyılıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Almanya’da da kalabalık düğünler yapılamıyor. Düsseldorf'ta yaşayan çiftler ise buna alternatif bir çözüm buldu ve arabalı sinemada evlendi.

Aynı gün üç nikah kıyılırken, bunlardan ilkine Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel de katıldı. Genç çift heyecanla podyumda yerini alırken, konuklar 30 arabanın içinde onları izledi. Çiftten bir plastik perde ile ayrılan Geisel, onlara mutluluklar diledi.

Nikah memuru ve çiftler, plastik perde ile ayrıldı.

Nikahtaki sesler, arabalı sinemalarda olduğu gibi özel bir frekansla radyodan dinletildi.

Gelin ve damat birbirlerine “evet” derken, Düsseldorf Futbol Kulübü'nün atkılarıyla poz verdi. Başta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde bu tür evliliklerin yaygınlaşmaya başladığı belirtiliyor.

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Son güncelleme: 12:35 08.05.2020
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