Şaşırtan araştırma! ‘Cinsel istek artırıcı’ işlev görüyor

Yaşları 17 ila 24 arasında değişen 1000 erkeğe, cinsel hayatlarına ilişkin sorular soruldu. Buna göre; otomobile sahip olmak, kadınların çekici bulduğu bir statü sembolü. Araştırma sonuçları, ‘Sexuality Research and Social Policy’a adlı hakemli bilimsel dergide yayınlandı.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı sonuçlara göre; otomobil sahibi olanlar, iki kat daha fazla seks yapıyor ve partner sayıları iki kat daha fazla oluyor. Fakat bu insanların kondom kullanma ihtimali diğerlerine göre daha düşük. Ayrıca otomobil seks yapılacak yerlere gitmeyi kolaylaştırıyor ve kamusal alanda seks için de bir mekân sağlayabiliyor.

‘KADINLAR TERCİH EDİYOR’

Çalışmaya liderlik eden David Soriano-Hernandez, otomobilin yetişkinlik dönemi başında “cinsel istek artırıcı” olarak işlev gördüğünü söyledi.

Hernandez, “Kadınlar hâlâ maddi imkânlara sahip ya da maddi imkânları elde etme potansiyeline sahip erkeklere yönelik açık bir tercih gösteriyor. Batı kültüründe maddi imkânlar, banka hesapları, evler ve otomobiller üzerinden ölçülebiliyor” dedi.

Meksikalı araştırmacı, “ateşli”, “seksi”, “heyecanlı” gibi ifadelerin otomobilleri tanımlamak için kullanıldığını da aktardı.