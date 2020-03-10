Arap basınından bomba iddia… Darbeci Sisi’den Türkiye karşıtı hamle

Muamme Kaddafi’nin devrilmesinin ardından kaosun, şiddetin ve paniğin 9 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Libya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… 2000’de kurulan Ürdün merkezli sanal haber portali Al Bawaba’ya konuşan bazı kaynaklar, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Türkiye’ye karşı özel bir askeri güç kurduğunu öne sürdü.

Al Bawaba’ya konuşan Libyalı ve Mısırlı kaynaklar, Türkiye’nin uluslararası kamuoyu tarafından da resmen tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yaptığı yardımları durdurmak için Sisi’nin özel bir askeri tim oluşturduğunu söyledi.

Arap basınındaki haberde, Mısır ordusunun Libya’nın doğusunu kontrol altına alan Halife Hafter’in askerlerini “Libya sahillerindeki Türk gemilerine operasyon düzenlemek için eğittiği” ifade edildi. Kaynaklar, geçen hafta Libya’nın doğusuna geri dönen yaklaşık 50 askerin de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklendiğini dile getirdi.

Habe portalı Al Bawaba’ya konuşan kaynaklar, “Abu Dabi yönetimi görev için bot tedarik edecek ve Mısır deniz kuvvetleri görevlileri de durumu takip edecek” dedi.

ŞİDDET 2011'DEN BERİ BİTMİYOR

Libya’da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter’e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya’nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da “Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı. General Halife Hafter komutasındaki güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, daha sonra da Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

Hafter’e bağlı güçler Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.