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Araplar’dan skandal Pençe Kaplanı açıklaması

TSK'nın bu hafta PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kaplanı operasyonuna Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal bir açıklama geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin "kardeş Irak'taki" operasyonunu kınadı.

Sozcu.com.tr
08:52 -
Haberler Dünya
Araplar’dan skandal Pençe Kaplanı açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye ve İran’ın Irak’taki askeri müdahalesinin kardeş Arap ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “BAE, kardeş Irak’taki Türkiye ve İran’ın askeri müdahalelerini kınadı, kuzey Irak’taki bölgeleri bombalamaları kardeş Arap ülkesinin egemenliğinin ihlali teşkil ediyor ve masum siviller arasında terörün yayılmasına yol açıyor” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Pençe Kaplanı operasyonunu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden idare etti.

PENÇE KARTALI BU HAFTA BAŞLADI
TSK’nın bu hafta PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinden başlattığı operasyonda top atışları, silahlı insansız hava araçları ve F-16’larla bölgenin ateş altına alınması sonrası operasyon komando birliklerinin de katılımı ile genişletilmişti.

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki PKK hedeflerine yönelik “Pençe Kartalı” adı verilen operasyon hafta başında başlatılmıştı. Operasyonun Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırılarını artıran PKK’ya yönelik başlatıldığı belirtilmişti.

Son güncelleme: 08:54 18.06.2020
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