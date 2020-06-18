Araplar’dan skandal Pençe Kaplanı açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye ve İran’ın Irak’taki askeri müdahalesinin kardeş Arap ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “BAE, kardeş Irak’taki Türkiye ve İran’ın askeri müdahalelerini kınadı, kuzey Irak’taki bölgeleri bombalamaları kardeş Arap ülkesinin egemenliğinin ihlali teşkil ediyor ve masum siviller arasında terörün yayılmasına yol açıyor” denildi.

PENÇE KARTALI BU HAFTA BAŞLADI

TSK’nın bu hafta PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinden başlattığı operasyonda top atışları, silahlı insansız hava araçları ve F-16’larla bölgenin ateş altına alınması sonrası operasyon komando birliklerinin de katılımı ile genişletilmişti.

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki PKK hedeflerine yönelik “Pençe Kartalı” adı verilen operasyon hafta başında başlatılmıştı. Operasyonun Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırılarını artıran PKK’ya yönelik başlatıldığı belirtilmişti.