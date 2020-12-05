Arjantin’de corona virüsüne karşı ‘milyoner vergisi’

Arjantin’de ek vergilerle edinilecek gelirlerin yüzde 20’si Covid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelere, yüzde 20’si küçük ve orta ölçekli işletmelere, yüzde 15’i sosyal hizmetlere, yüzde 20’si öğrenci burslarına ve yüzde 25’i doğal gaz ödemelerine aktarılacağı açıklandı.

12 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK



Euronews’un aktardığına göre Senato’da 26 ret oyuna karşı 42 oyla kabul edilen yasa ile yaklaşık 12 bin kişi ek vergilere tabi olacak. Yasanın mimarlarından olan meclis üyesi Carlos Heller, “Yasa, tüm vergi mükelleflerinin yüzde 0.8’ini etkiliyor. Bu kesimin varlıklarının yüzde 42’si döviz cinsinden ve bunların yüzde 92’si yurt dışında bulunuyor” açıklamasında bulundu.

1.4 MİLYONU AŞKIN VAKA



Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre nüfusu 44 milyon olan Arjantin’de 1.4 milyonu aşkın corona virüsü vakası görüldü ve en az 39 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 salgını 2018’den bu yana ekonomik durgunluk içinde olan ülkede halihazırda yüksek olan işsizlik ve yoksulluk oranlarını daha da artırdı.