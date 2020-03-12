Arjantin’den Corona virüsü tedbiri! Vize işlemleri durduruldu

Arjantin, korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden gelen yolculara vize işlemlerini askıya aldı.

Arjantin hükümetinin Resmi Gazete’de yayınlanan kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Corona virüsü salgınının “pandemi” olarak ilan edilmesi ve ABD’nin Avrupa’dan seyahatlere 30 gün kısıtlama getirmesinden 1 gün sonra geldi.

Kararname kapsamında vize işlemlerinin durdurulduğu ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, İran, ve İngiltere de bulunuyor.

Virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Arjantin’de şu ana kadar kesinleşmiş 21 virüs vakası bulunuyor.

Virüs vakalarının yakın zamanda yurt dışına, çoğunlukla Avrupa’ya seyahat eden kişilerden oluştuğu belirtildi.

Ülkenin Göç İdaresi, virüsün dünya çapında hızlı yayılmasının, ülkenin korunması açısından yeni önlemlerin alınmasına yol açtığını ifade etti.

ETKİNLİK VE TOPLANTILARA YASAK

Başkent Buenos Aires’teki yerel yetkililer de yaptığı açıklamada, spor etkinliklerine ve büyük çaplı toplantılara halkın katılımının yasaklanacağını duyurdu. İHA