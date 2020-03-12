Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arjantin’den Corona virüsü tedbiri! Vize işlemleri durduruldu

Arjantin, Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla ABD, Çin ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Corona virüsü vakasından en çok etkilenen ülkelerden gelecek olan yolculara vize vermeyi geçici olarak durdurdu.

18:04 -
Haberler Dünya
Arjantin’den Corona virüsü tedbiri! Vize işlemleri durduruldu

Arjantin, korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden gelen yolculara vize işlemlerini askıya aldı.

Arjantin hükümetinin Resmi Gazete’de yayınlanan kararı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Corona virüsü salgınının “pandemi” olarak ilan edilmesi ve ABD’nin Avrupa’dan seyahatlere 30 gün kısıtlama getirmesinden 1 gün sonra geldi.

Kararname kapsamında vize işlemlerinin durdurulduğu ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, İran, ve İngiltere de bulunuyor.

Virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Arjantin’de şu ana kadar kesinleşmiş 21 virüs vakası bulunuyor.

Virüs vakalarının yakın zamanda yurt dışına, çoğunlukla Avrupa’ya seyahat eden kişilerden oluştuğu belirtildi.

Ülkenin Göç İdaresi, virüsün dünya çapında hızlı yayılmasının, ülkenin korunması açısından yeni önlemlerin alınmasına yol açtığını ifade etti.

ETKİNLİK VE TOPLANTILARA YASAK

Başkent Buenos Aires’teki yerel yetkililer de yaptığı açıklamada, spor etkinliklerine ve büyük çaplı toplantılara halkın katılımının yasaklanacağını duyurdu. İHA

İLGİLİ HABERSamsun Valisi'nden Corona virüsü iddialarına açıklama!Samsun Valisi'nden Corona virüsü iddialarına açıklama!
ABD Arjantin Avrupa Çin Corona Cuma Dünya Güney Kore İngiltere İran Japonya Kore korona Sağlık Samsun
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more