Artan vakalar sonrası AB’den kritik çağrı

Avrupa ülkelerinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarında art arda rekor kırılırken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’den önemli bir çağrı geldi.

Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB üye ülkelerin liderlerini Covid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıya davet etti.

Michel paylaşımında, “Liderleri 29 Ekim 2020’de Covid-19 ile ilgili olarak gayrı resmi bir video konferansa davet ediyorum. Covid-19 ile savaşmak için ortak çabamızı güçlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. İHA