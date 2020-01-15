Asgari ücret tartışması Avrupa Birliği’ni karıştırdı!

Euronews’ta yer alan habere göre, bu öneri sayesinde doğudan batıya beyin göçünün durdurulması hedefleniyor. İskandinav ülkeleri maaşların düşürülme endişesinden dolayı öneriye karşı çıkıyor. Bu hafta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda toplanan Avrupa Parlamenterleri konuyu euronews’e değerlendirdi.

“ÜLKELER ARASINDAKİ REKABET SON BULABİLİR”

AB ülkelerinde sadece Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Bulgaristan’da bu ücret 286 euro iken Lüksemburg’da 2071 euroyu buluyor.

Euronews’e konuşan Sosyalist Avrupa Parlamenteri Klara Dobrev, konuyla ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Macarım, bu tür politikaların sonucunu öngörebiliyorum. Yüz binlerce kişi, bazı ülkelerde milyonlarca kişi Batı Avrupa ülkelerine çalışmak için gitti, ülkemizde büyük iş gücü kaybı oluştu. Bu durum Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızı doğrudan etkiliyor.

* Asgari ücret konusunda Avrupa Birliği düzeyinde bir anlaşma sağlanabilir. Böylece insanları olumsuz etkileyen rekabet son bulabilir.

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İSKANDİNAV ÜLKELERİ MAAŞLARIN DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR

İsveç, Danimarka ve Finlandiya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önerdiği ortak asgari ücret planını kabul etmiyor. Planın bu ülkelerdeki çalışanların maaşlarını düşüreceği endişesi bulunuyor.

İsveç kökenli sosyalist Avrupa Parlamenteri Johan Danielsson, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa genelinde maaşları yükseltmeye yönelik politikayı onaylıyoruz. İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinde görülen sorun şu ki devletin herhangi bir katılımı olmadan ücret pazarlığı yapılan çalışma modellerinin zayıflayacak olması.

* AB mevzuatları her üye ülkenin asgari ücretin belirli bir yüzdesini garanti altına almak zorunda olduğunu belirtirken devletin müdahalesi olmadan bu nasıl mümkün olacak?

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ise, “Bu tarihi bir fırsat. Avrupa Birliği bu çok önemli ücret konusunu ilk kez değerlendiriyor ve Avrupa mevzuatı yoluyla çözüm önermeye çalışıyor.” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun eylül ayına kadar Avrupa çapında uygulanması planlanan asgari ücret önerisini açıklaması bekleniyor. Daha sonra ise Avrupa Birliği antlaşmalarının değiştirilmesi gerekecek. Bu uygulamanın yıllar sürebileceği belirtiliyor.