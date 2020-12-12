Aşı onayından sonra bir müjde de Uğur Şahin’den: Tek dozu görüşeceğiz

Corona virüsü salgını etkisini tüm hızıyla sürdürürken, aşı çalışmalarında yaşanan sıcak gelişme dünya kamuoyunun gündemine oturdu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in corona virüsü aşısına acil kullanım yetkisi için onay verdiklerini duyurdu.

Virüse karşı yüzde 95 etkinliği olduğu belirtilen aşının onay alması sonrası gözler BioNTech'in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin’e çevrildi. CNN International ve Reuters’a açıklamalarda bulunan Şahin, FDA’nın onayı için “Bu en önemli dönüm noktası” yorumunda bulundu.

Onay alındıktan sonra herkesin aklındaki en önemli soru işareti üretim kapasitesi. BioNTech’in aşı sürecindeki ortağı Pfizer’dan daha önce yapılan açıklamada, 2020’nin sonuna dek 100 milyon doz aşı üretilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakam 50 milyon doza düşürüldü.

‘ÜRETİM SIKINTISINI ÇÖZMELİYİZ’



Bu konuya da değinen Şahin, “Üretimdeki sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Daha fazla doza ihtiyacımız olacağı çok açık. Bunun üzerinde uğraşıyoruz. Nasıl daha fazla doz üreteceğimizi planlıyoruz” dedi.

Pfizer ve BioNTech’in önümüzdeki yıl üretmeyi hedeflediği miktar 1.3 milyar doz aşı. Mevcut kapasiteyi artırmak isteyen BioNTech, Novartis’in Marburg’daki üretim tesisini satın almıştı. Söz konusu tesisin yılda 750 milyon doz üretim kapasitesi olduğu belirtiliyor.

ANA PLAN 1.3 MİLYAR DOZ



Marburg’da üretimin 2021’nin ilk yarısında başlayabileceğini ifade eden Şahin, “Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi şu an için söyleyemem ama bunu ciddi bir şekilde deneyeceğiz” diye konuştu.

‘BU VERİYE ŞAŞIRDIK’



Normal şartlarda iki doz olarak yapılması planlanan aşının ilk dozdan itibaren etkisini göstermeye başlaması BioNTech ve Pfizer arasında farklı bir konuyu da tartışmaya açtı. İlk doz uygulandıktan 12 gün sonra etkinlik göstermesine değinen Şahin, “Bu veriye şaşırdık. İkinci doz uygulandıktan sonra bağışıklığın arttığını biliyorduk. Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer’la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız” ifadelerini kullandı.

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