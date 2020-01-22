Aslan dehşeti! Önce çocuğu boynundan yakaladı sonra…

Ailesiyle birlikte Whiting Ranch doğal yaşam parkına giden bir baba, hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. ABD basınına yansıyan habere göre, 3 yaşındaki çocuk babasının peşinden yürürken bir dağ aslanı hamle yaptı.

Küçük çocuğu boynundan yakalayan aslan uzaklaşmaya çalışırken, adı açıklanmayan baba aslana çantayla müdahale etti. Aslan çocuğu bırakmak zorunda kalırken, çantayı alarak bir ağaca tırmandı.

O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken, küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Boynundan yaralanan çocuğun tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada, aslanın tehlike arz ettiği gerekçesiyle yakalanarak uyutulduğunu duyurdu.

Dağ aslanı saldırıları California’da nadir görülse de, zaman zaman ölümcül olabiliyor. 2004’te aynı parkta bulunan Mark Jacson, bisikletini tamir ettiği sırada uğradığı aslan saldırısında hayatını kaybetmişti.