AstraZeneca’dan 39 milyar dolarlık satın alma

Corona virüsü salgınına karşı geliştirdikleri aşı ile kamuoyunun gündemine oturan AstraZeneca, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Alexion’u 39 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bir farmakoloji şirketi tarafından Covid-19 salgını sürecinde yapılan en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçen anlaşma ile AstraZeneca, nadir görülen hastalıklara karşı deneysel ilaçlar geliştirmeye odaklanacak ve corona virüsü aşısı yarışında da güç kazanacak.

Corona virüsü aşısı geliştirdikleri için son dönemde hisseleri büyük bir artış yaşayan AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot bu avantajı kullanarak büyük bir satın alım gerçekleştirme amacında olduklarını geçen süreçte açıklamıştı.