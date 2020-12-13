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AstraZeneca’dan 39 milyar dolarlık satın alma

Son dönemde Covid-19 aşısı ile gündemde olan İngiltere ve İsveç ortaklığına sahip olan ilaç şirketi AstraZeneca, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Alexion'u 39 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:44, 13/12/2020
Haberler Dünya
AstraZeneca’dan 39 milyar dolarlık satın alma

Corona virüsü salgınına karşı geliştirdikleri aşı ile kamuoyunun gündemine oturan AstraZeneca, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Alexion’u 39 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bir farmakoloji şirketi tarafından Covid-19 salgını sürecinde yapılan en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçen anlaşma ile AstraZeneca, nadir görülen hastalıklara karşı deneysel ilaçlar geliştirmeye odaklanacak ve corona virüsü aşısı yarışında da güç kazanacak.

Corona virüsü aşısı geliştirdikleri için son dönemde hisseleri büyük bir artış yaşayan AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot bu avantajı kullanarak büyük bir satın alım gerçekleştirme amacında olduklarını geçen süreçte açıklamıştı.

ABD Corona İngiltere İsveç