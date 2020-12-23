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AstraZeneca’dan mutasyonlu virüs açıklaması

AstraZeneca geliştirdikleri aşının, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu corona virüsünde etkili olabileceğini ve mutasyonla ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:24, 23/12/2020
Haberler Dünya
AstraZeneca’dan mutasyonlu virüs açıklaması

AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, corona virüsü aşı adayı “AZD1222″nin corona virüsü mutasyonunda yer alan genetik materyallerdeki değişikliklerde işe yarabileyeceği belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aşı çalışmalarında virüsle ilgili birçok noktanın hesaba katıldığı ve sonradan ortaya çıkan mutasyonlu halin ortadan kaldırılabileceği ifade edildi.

İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonunun yüzde 70 daha bulaşıcı ve çocuklar için daha etkili olduğu açıklanmıştı.

Mutasyon sonrası birçok ülke İngiltere dahil olmak üzere birçok ülke hakkında seyahat yasağı kararı almıştı.

İlaç üreticileri, mutasyon geçirmiş corona virüsünün yayılmasını önlemek için büyük bir çaba harcıyor.

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