AstraZeneca’nın aşıları Rusya’da da denenecek!

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın klinik çalışmalarına ilişkin onay kayıtlarından elde edilen bilgiye göre, AstraZeneca şirketine, geliştirdiği Covid-19 aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşamasını Rusya'da yürütmesi için onay verildiği belirtildi.

Bakanlığın klinik deney onay kayıtlarında, “Yetişkinlerde yeni tip corona virüsü enfeksiyonu Covid-19’u önlemek için vektör aşısı ChAdOx1 ile replike olmayan AZD1222 ilacının güvenliğini ve immünojenisitesini belirlemeye ilişkin açık faz III denemesi” ifadeleri yer aldı.

Sputnik’teki habere göre klinik deney onay kayıtlarında, klinik araştırmaların planlandığı tıbbi kuruluşlar listesinde aralarında Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü ve St.Petersburg Pavlov Devlet Tıp Üniversitesi'nin de bulunduğu dört kuruluş yer alıyor.