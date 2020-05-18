Atatürk, sarsılmaz bir Cumhuriyet yarattı

Almanya'da yayınlanan History Life dergisi, ‘En büyük devrimciler' dosyasında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Derginin kapağında Atatürk'ün kalpaklı ve kravatlı fotoğrafı merkezde yer aldı.

Her bir lideri farklı yazar ve tarihçi anlatırken, Atatürk'ü Mario Galloni kaleme aldı. Yazıda Atatürk çocukluğundan eğitimine ve reformlarına kadar ayrıntılı olarak işlendi. “Der Gründen der modernen Türkei- Modern Türkiye'nin kurucusu…” başlığı atılan yazının girişinde şu değerlendirme yapıldı:

“Atatürk'ün çok çeşitli olan kişiliğini bir tek kelime ile özetlemek hiç de kolay değil. Kesin olan bir şey var, o modern Türkiye'nin kurucusudur.

Aynı zamanda, Türk bilincinin ve ulusal duruşunun anlamlı sembolü olarak, yıkılmış, savaşla sarsılmış Osmanlı İmparatorluğu'ndan reformlarıyla sarsılmaz bir cumhuriyet yaratmıştır. Bu durum o zaman Hitler ve Mussolini'nin ağzını açık bırakmış, Lenin saygı duyduğunu göstermiştir.

Tabii birçok dirençle de karşılaşmıştır. Özellikle gelenekleri yıkıp saltanatı ve hilafeti kaldırarak yerine batının gelişmiş yönlerini, kültürünü koymak isterken…”

REFORM DÖNEMİ

Dergi, devrimlere geniş yer ayırdı. Özellikle kadınların modern Türkiye'nin yüzü olduğunu, çok eşliliğin kaldırıldığını, kadınların özgür giyinmesinin yolunun açıldığını, iş hayatında kadınlara eşit haklar sağlandığını vurgulayan dergi, ilk kadın milletvekillerinin 1934'ten sonra Meclis'e girdiğine değindi. Saltanat varken olmayan bir Türkiye burjuvazisi yaratıldığına yer verilirken, “En önemlisi dünyadan borç almadan sanayileşme başarıldı” denildi” denildi.

Batıyı örnek alıp modern

TÜRKiYE'Yi KURDU

Almanya dışında İtalya, İsviçre, Avusturya ve Lüksemburg'da da yayınlanan popüler tarih dergisi History Life'ta Atatürk'e, Gandi gibi 6 sayfa ayrıldı. Atatürk ile ilgili bölüme “Modern Türkiye'nin kurucusu…” başlığı atıldı. Alt başlıkta ise “Onun hükümeti döneminde modern devlet batı dünyasını örnek aldı: İşte bu Türkiye Cumhuriyeti…” denildi.

Dergide George Washington'dan, Fidel Castro'ya, Emiliano Zapata'dan Simon Bolivar'a, Mao'dan Che'ye, Rosa Lüksemburg'dan Gandi'ye 17 devrimci isme yer verildi.

Altı oktaki milliyetçilik

VATANSEVERLiKTiR

ALMAN Dergisi'ne geniş analizini yazan İtalyan gazeteci Galloni, Atatürk'ün devrimlerinin 1925'ten, 1938'de kadar devam ettiğini belirtti. Özel bir köşede, “Die sechs Pfeile des Kemalismus-Kemalizmin altı oku” başlıklı bölümde, bu ilkelerin 20. yüzyılın büyük bir ideolojik açılımı olduğu, milliyetçilik okunun asıl anlamının “Vatanseverlik” olarak algılanması gerektiğini de vurguladı.

Bu tarif, Atatürk milliyetçiliğinin ırkçılık olmadığını, batılılar tarafından “Patriotismus-vatanseverlik” olarak tanımlandığını gösteren bir belge de oldu. Bu bölümde, belirlenen altı ok ilkeleri tek tek tanıtıldı. Kemalizm denilen ideolojinin, yakın doğu ulusal bakışı ve batı değerleriyle yoğrulduğu belirtilirken, son söz olarak “Bugün bile Mustafa Kemal Atatürk, çok kişi tarafından onurlandırılıyor” denildi.