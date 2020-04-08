Atina’daki iki sığınmacı kampında 28 corona virüsü vakası!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan toplam 4 bin 800 kişinin yaşadığı Malakasa ve Ristona sığınmacı kamplarında corona virüsü tespit edilenlerin sayısı 28'e çıktı.

Yeni vakaların ardından sığınmacı kampları karantina altına alındı.

Konuyla iligili açıklamalarda bulunan Yunanistan‘ın Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, “Virüsün yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

Mitarakis, yaptığı açıklamada,” Dün itibarıyla Yunanistan'da bin 832 koronavirüs vakası tespit edildi. 81 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi” dedi. DHA