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Atina’daki iki sığınmacı kampında 28 corona virüsü vakası!

Yunanistan’daki iki sığınmacı kampında toplam 28 kişinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. İki sığınmacı kampının karantina altına alındığı kaydedildi.

18:27 -
Haberler Dünya
Atina’daki iki sığınmacı kampında 28 corona virüsü vakası!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan toplam 4 bin 800 kişinin yaşadığı Malakasa ve Ristona sığınmacı kamplarında corona virüsü tespit edilenlerin sayısı 28'e çıktı.

Yeni vakaların ardından sığınmacı kampları karantina altına alındı.

Konuyla iligili açıklamalarda bulunan Yunanistan‘ın Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, “Virüsün yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

Mitarakis, yaptığı açıklamada,” Dün itibarıyla Yunanistan'da bin 832 koronavirüs vakası tespit edildi. 81 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi” dedi. DHA

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