Avrupa Birliği’nde kritik ‘mülteci’ toplantısı!

AB içişleri bakanları, Fransa’nın çağrısı üzerine artan sığınmacı yoğunluğunun görüşülmesi amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı.

AB İçişleri Konseyi Başkanlığını temsilen basın toplantısında konuşan Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, “İdlib’de yaşanan çatışmalar sonucunda Türkiye’nin sınırlarını açması nedeniyle AB sınırlarına çok yoğun bir sığınmacı baskısı oluşmuştur. AB olarak Türkiye’yi anlaşmaya uymaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UYUM VE BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Bozinovic, “Aynı zamanda AB olarak içinde olduğu bu duruma karşı Yunanistan’a da desteğimizi beyan ediyoruz. Frontex ve AB üyesi ülkeler olarak dış sınırların korunması için AB sivil koruma mekanizmasının harekete geçirilmesine karar verilmiştir. Topraklarımızın bütünlüğünün ve sınırlarımızın korunması için uyum ve birlik içinde çalışılmaktadır. Bu süreçte yalan haberlere karşı da dikkatli olunacaktır” dedi.

Bozinovic’in, “AB değerlerine, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı olmanın önemine inanıyoruz ancak sığınmacıları da AB üyesi ülkelerin ulusal haklarına ve hukuklarına saygı duymaya davet ediyoruz” ifadesi ise dikkat çekti.

Gazetecilerin, “Sınırdan gelen görüntüleri yalan haber olarak mı değerlendiriyorsunuz?” sorusunu cevapsız bırakan Hırvat Bakan Bozinovic, AB olarak AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasına bağlı olunduğunu, Türkiye’nin de bu anlaşmaya sadık kalmasını beklediklerini tekrarlamakla yetindi. (İHA)

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