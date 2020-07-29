Avrupa Birliği’nden Covid-19 tedavisiyle ilgili flaş adım!

Avrupa Birliği (AB) corona virüsü (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ilk kez bir ilacın alımı için anlaşma imzaladı. AB Komisyonu'ndan yapılan resmi açıklamayla duyurulan anlaşmanın Remdesivir adlı ilacı üreten firma ile üretimin garanti alınmasını sağlayacak bir anlaşma olduğu ifade edildi.

“COVID-19’DA AB DÜZEYİNDE YETKİLİ İLK İLAÇ”

Açıklamada, “Avrupa Komisyonu, ilaç şirketi Gilead ile Remdesivir’in marka adı Veklury’nin tedavi dozlarını güvence altına almak için bir sözleşme imzaladı. Veklury, Covid-19 tedavisi için AB düzeyinde yetkili ilk ilaçtır. Ağustos ayının başından itibaren ve acil ihtiyaçları karşılamak için Komisyonun koordinasyonu ve desteği ile üye devletlere, İngiltere’ye Veklury partileri sunulacaktır” denildi.

“MÜCADELEMİZDE ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM”

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides ise, “Son haftalarda Komisyon, Covid-19’a izin verilen ilk tedavinin stoklarının AB’ye teslim edilmesini sağlamak için Gilead ile yorulmadan çalışıyor. Remdesivir’in yetkilendirilmesinden bir ay sonra binlerce hastanın Ağustos ayı başından itibaren tedavilerin yapılmasına izin verecek bir sözleşme imzalandı” ifadelerini kullandı.

Kyriakides, “Komisyon, güvenli ve etkin tedavilere erişimi sağlama çabalarında hiçbir fırsatı terk etmiyor ve corona virüsüne karşı aşıların geliştirilmesini destekliyor. Anlaşma, bu hastalığın üstesinden gelme mücadelemizde atılmış önemli bir adımdır” dedi.

Açıklamada anlaşmanın mali boyutuna ilişkin bilgiler de paylaşılarak, “Komisyonun Acil Destek Aracı, sözleşmeyi toplam 63 milyon Euro değerinde finanse edecek. Bu, ciddi Covid-19 semptomları gösteren yaklaşık 30 bin hastanın tedavisini sağlayacaktır. Bu, önümüzdeki birkaç ay içinde mevcut ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olurken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin tavsiyelerini dikkate alarak, bir tahsis anahtarına dayanarak AB düzeyinde adil bir dağıtım sağlar” ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu ayrıca, Ekim ayından itibaren ilave ihtiyaçları ve malzemeleri karşılaması beklenen ilacın daha fazla oranda tedariki için ortak bir plan hazırladığını ifade etti. (İHA)

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