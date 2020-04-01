Avrupa ülkeleri corona virüsünü akıllı telefonlardan izleyecek

Pan-Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip (PEPP-PT) adını verdikleri oluşum 8 ülkeden 130 araştırmacıyı bir araya getiriyor.

Otomasyon sistemleri üreten Arago isimli şirketin kurucusu ve Almanya hükümetine bilişim sektörüyle ilgili tavsiyeler veren bir konseyin de üyesi olan Hans-Christian Boos “Amacımız, COVID-19’a karşı küresel mücadelenin dijital bileşenlerine bir temel oluşturmak” diyor.

Boos Reuters’a yaptığı açıklamada, “PEPP-PT platformu Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile tam uyumlu olarak gizli ve gizliliğe saygılı bir şekilde ülkeler arasında seyahat ederken de kullanılabilecek bir dijital takip anlayışını benimsiyor” ifadelerini kullandı.

GDPR Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini belirleyen bir kural kitabı niteliğinde. Bu kurallar COVID-19 ile mücadelede kişilerin konum verisi gibi verilerin kullanılmasına izin vermediğinden uygulama geliştiricilerin işini zorlaştırıyor.