Avrupa ülkelerinde Çin’den gelen maske alarmı!

Avrupa'nın her yanından Çin maskelerinin standartlara uymadığı ve koruyucu olmadığı haberleri gelmeye başladı. Alman, Belçika, Avusturya ve İsviçre medyası, Çin maskesi getirenleri sorguluyor.

Çin'den satın alınıp piyasaya sunulan maskelerle ilgili gelişmeler şöyle:

ALMANYA: Almanya, Çin üretimi maskelerin yüzde 20'sinin hatalı olduğunu duyurdu. Bunlar anında iade edildi. Ülkede satışta olan Çin maskelerinde ise sorunlar çıktı. Münster Üniversite Kliniği, Çin'den satın alınan FFP2 tipi 50 bin maskenin koruma sağlamadığını açıkladı. Maskelerin sadece yüzde 40'ının koruyabildiği, diğerlerinin virüs geçirgen olduğu belirlendi.

Avrupa Hızlı Uyarı Sistemi RAPEX, Çin'den gelen maskeler konusunda acil uyarı yaptı. Bu maskelerin Avrupa standartlarına uymadığı ve korumadığı, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu açıklandı.



BELÇİKA: Çin'den milyonlarca maske satın alındı. Geçen hafta gelen 3 milyon FFP2 tipi maskenin şartlara uygun olmadığı açıklandı. Sağlık personeli için düşünülen maskelerin işe yaramadığı, hatalı olduğu daha Lüttich Havaalanı'nda anlaşıldı. Maskelerde, dünya standartları için geçerli olan CE kodları bile bulunmuyordu. Gelecek hafta 15 milyon ameliyat maskesi ve üç milyon FFP2 maskesine ihtiyacı olan Belçika şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor.

İSVİÇRE: Ülkedeki, yıkanabilir, yeniden kullanabilir, pamuk ya da yünlü bez maskelerin üretimlerine hız verildi. Üstelik bu maskeler rengarenk yapılıyor. Daha önce Çin'den alınmış olan üretim makineleri, İsviçre standartlarına göre dizayn edildi. Üretim günde 70 bine çıkıyor.



AVUSTURYA: Çin'den 130 ton tıbbi maske getirtildi. Ancak maskeler kontrol edilince büyük şok yaşandı. Avusturya Kızılhaç'ı, maskelerde çok büyük güvenlik açıkları tespit etti. Maskelerin kliniklerde kesinlikle kullanılamayacağı raporlandı.



İTALYA: İki kez ‘kesinlikle kullanılamaz’ raporu verilen maskelerin buna rağmen sağlık personeline dağıtılmış olduğu ortaya çıktı. Der Standard gazetesine konuşan Güney Tirol bölgesi yetkilileri, “Bu maskeler hiçbir işe yaramıyor” dedi.

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