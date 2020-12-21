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Avrupa’da büyük şok! İngiliz uçaklarına iniş izni verilmiyor

İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs nedeniyle Avrupa'da olağanüstü önlemler alınırken, İngiltere hava yolları British Airways'in havadaki uçaklarına iniş izni de verilmedi.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 00:22, 21/12/2020
Haberler Dünya
Avrupa’da büyük şok! İngiliz uçaklarına iniş izni verilmiyor

Almanya, İngiltere ile gece yarası 00.00’dan itibaren uçuşların duracağını açıklamıştı. Ancak Hollanda, British Airways’in Amsterdam’daki Schiphol Havaalanı’na doğru gelen uçaklarına iniş izni vermedi.

Bunun üzerine Amsterdam üzerinden bağlantılı uçuş yapanlar tüm uçaklarını kaçırdı. Gece yarısı olmadan önce Schiphol Havaalanı’ndaki İngiltere uçuşları da kapatıldı.

İngiliz uçakları boş olarak geri gönderildi. Hollanda uçakları da İngiltere’den çağrıldı. Avrupa tarihinde böyle bir olaya ilk kez şahit olunuyor.

MANŞ TÜNELİ DE KAPANDI

Bu arada Fransa, İngiltere ile olan hava, kara ve deniz tüm trafiği durdurdu. Manş Tüneli önünde uzun kuyruklar oluştu. İngiltere’den gelen ve tünelden çıkan TIR’lar bekletiliyor. İngiltere’ye de araç gönderilmiyor. Bu da, ana kara Avrupa ile İngiliz adaları arasındaki bağı önemli ölçüde koparıyor.

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Yayınlanma Tarihi:00:19,