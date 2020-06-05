Avrupa’da corona açılımları sürüyor ama seks işçileri hala isyanda

Corona virüsü dünya genelinde pek çok sektörü etkilerken, seks işçilerinin durumu gündemdeki yerini koruyor. Önlemler nedeniyle uzun süre çalışamayan seks işçileri, getirilen kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor.

Genelev işletmecileri maske, mesafe ve hijyen kurallarında bir problem olmadığını söylerken, müşterilerin isim, adres ve telefon bırakma zorunluluğu konusunda rahatsızlıklarını gündeme getiriyor.

İşletmeciler, müşteri bilgilerinin alınacak olmasının kimliğini gizli tutmak isteyenler için sıkıntılar oluşturacağını savundu.

Bir kişide corona tespit edilirse müşterilerin tamamının karantinaya alınmasının da sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.

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