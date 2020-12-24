Avrupa’da corona ölümleri iki ayda iki katına çıktı

Dünya genelindeki corona virüsü ölümlerinin yaklaşık yüzde 30’u Avrupa kıtasında yaşandı. Sonbahar aylarında salgının yeniden etkisini artırmasıyla ölü sayıları da ciddi şekilde yükseldi.

Fransa’da Şubat ayında ilk vakanın bildirilmesinin ardından 8 ay içerisinde Avrupa genelinde 250 bin kişi yaşamını yitirmişti. Ölü sayısının 500 bine çıkması ise son 60 günde gerçekleşti. Yani son 2 ayda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 katına çıktı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya’daki Covid-19 ölümleri, Avrupa’daki toplam ölü sayısının yüzde 60’ını oluşturuyor. Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyona yaklaşırken, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1.75 milyona ulaşmak üzere.

İTALYA’DA DA MUTASYON GÖRÜLDÜ



İngiltere’de tespit edilen yeni corona virüsü mutasyonu ve sonbahar aylarından bu yana vaka sayılarındaki artış, kıta genelinde Covid-19 kısıtlamalarının gözden geçirilmesine neden oldu. Yüzde 70 oranında daha hızlı yayıldığı belirlenen corona mutasyonu nedeniyle Noel öncesinde birçok ülke İngiltere’den gelecek yolculara sınırlarını kapatmıştı.

Danimarka ve Fransa’dan sonra İtalya’da da yeni mutasyonu taşıyan bir hasta tespit edildi. İtalya, Avrupa’da corona kaynaklı ölüm sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda. Avrupa ülkeleri İngiltere’den gelecek yolcuları gözlem altında tutma ve karantina zorunluluğu getirme eğiliminde.